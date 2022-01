Gosens, l’Inter può tirare un sospiro di sollievo: recupero più rapido del previsto

Gosens a breve verrà annunciato come nuovo acquisto dell’Inter, che nel frattempo può sorridere dopo le visite mediche effettuate dall’esterno sinistro tedesco. Il debutto in maglia interista potrebbe arrivare anche prima di quanto ipotizzato inizialmente

RIENTRO VICINO – Le visite mediche di Robin Gosens con l’Inter tra CONI (vedi video) e Humanitas (vedi video) sono terminate da ore. Ora manca solo l’annuncio del suo acquisto in prestito dall’Atalanta in questo mercato di gennaio. Un’ottima notizia, a completamento di questo quadro, viene data dal Direttore Responsabile di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, che assicura: “Gli esami strumentali effettuati su Gosens hanno mostrato il perfetto riassorbimento della lesione muscolare in tempi più rapidi del previsto. Il calciatore proseguirà con cura nel suo programma di completo recupero”. Il rientro di Gosens è previsto a marzo inoltrato. Ma a questo punto non è da escludere vederlo in campo al debutto con la maglia dell’Inter già entro fine febbraio. Quindi entro e non oltre un mese…