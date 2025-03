Gosens: «All’Inter mentalità incredibile. Lì ho imparato ad affrontare le difficoltà»

Robin Gosens, protagonista del format “Campioni del Made in Italy”, si racconta senza filtri ai canali della Serie A. Nella sua storia non manca la menzione all’Inter, dove l’attuale centrocampista della Fiorentina ha trascorso una stagione.

L’ARRIVO – Robin Gosens ricorda il suo arrivo in Italia, dove ha giocato con la maglia di Atalanta e Inter, fino a quella attuale della Fiorentina: «Giovanni Sartori mi chiamò, dicendomi che l’Atalanta mi voleva assolutamente. Ma parlava italiano, e io no. Mi sono ritrovato con un direttore sportivo al telefono, senza capire cosa volesse dirmi. All’inizio, ho persino chiuso la chiamata e respinto l’opportunità di venire in Italia, senza volerlo! Il mio inizio è stato pieno di alti e bassi, anche a causa della barriera linguistica. Cercavo di seguire le indicazioni, ma non capivo esattamente cosa mi venisse chiesto. Poi sono diventato titolare, ho imparato l’italiano e alla fine questa lingua mi ha portato fino a qui».

Gosens ripercorre tappe della sua carriera: il valore di quell’unico anno all’Inter

MENTALITÀ – Robin Gosens, ripercorrendo i momenti fondamentali della sua carriera, si sofferma anche sul periodo all’Inter: «L’Atalanta mi ha fatto crescere quando ero ancora un giocatore sconosciuto e mi ha permesso di arrivare all’Inter. In nerazzurro ho vissuto un’esperienza con una mentalità incredibile. Lì ho imparato ad affrontare gli alti e bassi del calcio. Per questo, una volta smesso di giocare, mi piacerebbe intraprendere un percorso nella psicologia, per aiutare chi soffre di ansia o di depressione».

L’IMPORTANZA DELLE EMOZIONI – Robin Gosens conclude sul delicato e importante tema: «Credo che la vera forza sia avere il coraggio di parlarne. L’anno scorso ho attraversato una crisi mentale. Le cose non andavano bene in Germania e ho lavorato tanto con la mia psicologa. Dobbiamo imparare a capire come funzionano le emozioni».