Gosens, infortunio in gloria. Tempi di recupero e nuove rotazioni – CdS

Gosens chiude Inter-Lazio da eroe, con un gol e l’infortunio. Il Corriere dello Sport aggiorna sui tempi di recupero e sulle possibili rotazioni di Inzaghi.

EROE – Lautaro Martinez non è l’unico protagonista di Inter-Lazio (vedi articolo), con lui c’è anche Robin Gosens, l’autore del 2-1 nerazzurro. Il tedesco, in realtà, assume le sembianze di un vero e proprio eroe, immolandosi per la vittoria. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, Gosens subisce un infortunio alla spalla destra pur di riuscire a raggiungere il traversone di Romelu Lukaku. Il centrocampista, caduto a terra dopo l’acrobazia, ha subito una lussazione, che gli è stata subito ridotta nello spogliatoio. Il tedesco, le cui condizioni saranno note meglio in giornata, purtroppo sarà costretto a fermarsi per qualche giorno. Simone Inzaghi, tuttavia, spera di poterlo avere a disposizione, almeno in panchina, per l’euroderby contro il Milan. Perdere uno come Gosens sarebbe complicati in questo momento per l’allenatore dell’Inter, che punta molto sulle rotazioni sulle fasce. Per la sfida di campionato di Verona, secondo l’edizione odierna del quotidiano, Inzaghi potrebbe puntare dal 1′ su Roul Bellanova a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno