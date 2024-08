Gosens, dopo l’Inter ecco il ritorno in Serie A! Un club vicinissimo

Gosens, dopo aver lasciato l’Inter per fare ritorno in Bundesliga, potrebbe compiere il percorso inverso ritornando in Serie A proprio a poche ore dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Un club è vicinissimo all’ex nerazzurro

RITORNO – Robin Gosens ha lasciato l’Inter un anno fa per fare ritorno in Bundesliga, all’Union Berlino. Esperienza non troppo esaltante per l’ex interista che adesso, proprio allo scadere del calciomercato estivo, potrebbe fare ritorno in Serie A.

RUMORS – Si era già parlato di un possibile ritorno di fiamma dell’Atalanta ma anche di un interessamento del Bologna, ma è un altro il club ad essere vicinissimo al tedesco. Gianluca Di Marzio parla di ultimi dettagli da definire sull’ingaggio.

Gosens, dopo Atalanta e Inter ecco un altro club italiano: accordo a un passo

ACCORDO A UN PASSO – Gosens dunque, dopo una sola stagione in Germania, potrebbe fare ritorno in Serie A. Il club vicinissimo all’ex Inter è la Fiorentina. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la trattativa in queste ultime ore di calciomercato va avanti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, condizionato dalle presenze e dalla qualificazione in Europa. L’accordo tra la Fiorentina e l’Union Berlino è sempre più vicino: da definire, secondo l’esperto di calciomercato, solo gli ultimi dettagli sull’ingaggio. Ballano infatti circa duecentomila euro.