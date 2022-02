Gosens da oggi al lavoro in gruppo. Obiettivo Genoa-Inter – TS

Robin Gosens è quasi pronto. Il recupero del laterale tedesco procede spedito e oggi, secondo il Tuttosport, dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo. Obiettivo Genoa-Inter

RECUPERO – Robin Gosens a breve sarà a disposizione di Simone Inzaghi. L’esterno tedesco, secondo quanto riferito dal Tuttosport, oggi dovrebbe iniziare al lavorare con il gruppo. Una circostanza, spiega il quotidiano, che certifica la piena guarigione del tedesco dall’infortunio. L’obiettivo per Gosens è quello di essere a disposizione e giocare uno spezzone di Genoa-Inter, sfida in programma il 25 febbraio. Per Inzaghi si tratta di un recupero fondamentale per il prosieguo della stagione, con l’Inter ancora in corsa per tre obiettivi.

Fonte: Tuttosport