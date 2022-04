Gosens ci sarà già contro l’Udinese? Un match chiave nel mirino – CdS

L’Inter dopo la deludente trasferta di Bologna, va a Udine contro l’Udinese per tornare al successo. Contro i rossoblù, neanche in panchina c’era Robin Gosens con il tedesco che però potrebbe essere convocato contro i friulani.

RECUPERO – Gosens sarà a disposizione di Inzaghi già contro l’Udinese? È la domanda che si stanno facendo in molti con il tecnico che però ha un piano preciso per il suo esterno sinistro. Secondo il Corriere dello Sport, Gosens sta recuperando dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi con le possibilità che crescono di vederlo convocato contro l’Udinese. Decisivo sarà l’allenamento di oggi più che la rifinitura di domani con il tedesco che però non vuole forzare. L’obiettivo di Inzaghi e il suo staff è di averlo a disposizione al 100% contro l’Empoli così da far rifiatare Ivan Perisic in vista della finale di Coppa Italia l’11 maggio contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti