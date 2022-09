Gosens chiamato alla svolta con l’Inter: Inzaghi non convinto da due aspetti – TS

Gosens è arrivato a gennaio all’Inter ma, per il momento, non è riuscito a imporsi. Tuttosport non esclude una sua cessione a metà stagione, visto che Inzaghi non è convinto del tedesco.

IN BILICO – Robin Gosens a fine agosto poteva andare al Bayer Leverkusen, poi ha scelto di rimanere all’Inter e lo ha ribadito pure durante questa sosta (vedi articolo). Simone Inzaghi per ora non si fida di lui, come abbondantemente visto per le pochissime volte che lo ha schierato titolare. L’allenatore, stando a Tuttosport, non è convinto né dal punto di vista fisico né da quello caratteriale. Gosens ha tre mesi per svoltare, altrimenti si tornerà a parlare di mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini