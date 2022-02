Gosens anticipa i tempi e recupera, già convocato per Inter-Sassuolo? – TS

Gosens, arrivato a Milano infortunato, sta lavorando giorno dopo giorno per rientrare in campo ed essere a disposizione di Simone Inzaghi per la prima volta con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il tedesco potrebbe anticipare di netto il suo recupero già in vista di Inter-Sassuolo.

RIENTRO – Gosens è pronto a rientrare! Questa è la notizia che tutti i tifosi dell’Inter, compreso Simone Inzaghi, stavano aspettando. Inizialmente si parlava di possibile recupero per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, poi la partita di campionato contro il Genoa. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano di Torino, invece, l’ex Atalanta potrebbe anticipare i tempi ed essere convocato già domenica in vista di Inter-Sassuolo in programma alle 18. Lui e lo staff non vogliono correre rischi, anche perché non avrebbe alcun senso forzare il suo rientro, vista l’entità del problema. Così domenica prossima il tecnico potrebbe avere a disposizione il tedesco, e praticamente tutto il resto del gruppo al completo, a parte il solo Correa che si allena per recuperare dal suo infortunio.

Fonte: TuttoSport – F.M.