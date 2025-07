Gosens accoglie Dzeko e ricorda l’Inter: «Faceva la differenza!»

Durante la serata inaugurale della Fiorentina 2025-2026 al Viola Park, Robin Gosens ha approfittato dell’occasione per dare il suo personale benvenuto a Edin Dzeko, nuovo attaccante della formazione viola e vecchia conoscenza ai tempi dell’Inter.

DUE VECCHI COMPAGNI – Robin Gosens ha raccontato un curioso retroscena legato al trasferimento del centravanti bosniaco: «Appena ho letto la notizia, gli ho scritto subito un messaggio dicendogli di venire qui. Non c’era bisogno di convincerlo troppo, perché conosce già bene il nostro calcio e sa quanto questa piazza sia calorosa». Parole che testimoniano la stima che il tedesco nutre nei confronti di Dzeko, non solo come professionista ma anche come persona. L’esterno sinistro ha poi aggiunto un passaggio significativo legato all’esperienza all’Inter: «È un campione di grandissima esperienza e ha una mentalità vincente. All’Inter faceva la differenza, sia in campo che nello spogliatoio. Sono felice di aver ritrovato un grande amico ma soprattutto un grande calciatore».