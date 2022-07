Gosens a fatica. Inter non preoccupata ma lo monitora e valuta – CdS

L’Inter ha già affrontato due amichevoli in questo pre-campionato, una vinta contro il Lugano e una pareggiata con il Monaco. Robin Gosens era in campo in entrambe e non ha brillato.

SITUAZIONE – L’Inter ha giocato già due amichevoli in questa estate, contro il Lugano vinta 1-4 e contro il Monaco pareggiata in rimonta 2-2. I nerazzurri hanno schierato a sinistra Robin Gosens con il tedesco ex Atalanta che però non ha brillato, anzi, ha fatto malino. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina l’Inter non è preoccupata dalla situazione però. Gosens rientra da un grave infortunio, lo scorso anno ha giocato poco complice anche Ivan Perisic e poi ha un fisico possente da riattivare. Dunque serve pazienza con l’Inter però curiosa di capire se riuscirà a prendere lo scettro lasciato da Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno