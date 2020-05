Gori: “Lautaro Martinez via, Inter lo sa. Cavani puÃ² creare problemi, lui…”

Gori: “Lautaro Martinez via, Inter lo sa. Cavani può creare problemi, lui…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Buongiorno Sportiva”, Sergio ‘Bobo’ Gori, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Lautaro Martinez, Dries Mertens ed Edinson Cavani

OPINIONE – Queste le parole di Sergio ‘Bobo’ Gori, ex attaccante dell’Inter, sul futuro di Lautaro Martinez, centravanti nerazzurro nel mirino del Barcellona. «Il giocatore è da molto tempo in fase di partenza. L’Inter sa benissimo che il giocatore era attratto dal Barcellona e che sarebbe andato via, per cui ha già intrapreso un modo per sostituirlo».

SOSTITUTO – Gori sull’obiettivo sfumato Dries Mertens. «E’ un attaccante laterale, fosse andato all’Inter Conte avrebbe dovuto farlo giocare in un 4-3-3. L’Inter adesso deve cercare una seconda punta che sia di supporto a Lukaku».

PROBLEMI – Gori su Edinson Cavani, punta uruguaiana sulle cui tracce c’è la società meneghina. «Giocatore che potrebbe creare dei problemi, perché Lautaro si integrava alla perfezione con Lukaku, erano entrambi altruisti. Cavani può portar via spazio a Lukaku, ma non credo che l’Inter non abbia già dei nomi per sostituire Lautaro».