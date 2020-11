Gori: “Inter denuncia alti e bassi impressionanti, non...

Gori: “Inter denuncia alti e bassi impressionanti, non riesce a…”

Sergio Gori

Sergio “Bobo” Gori, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra che starebbe deludendo le aspettative fino a questo momento

SQUADRONE – Queste le parole di Sergio “Bobo” Gori, ex attaccante dell’Inter, sulle frequenze di “Radio Sportiva”, dicendo la sua sulla squadra di Antonio Conte. «Parte per essere uno squadrone, con un allenatore che avrebbe dovuto dare un’impronta importante, anche con richieste di mercato soddisfatte, invece denuncia alti e bassi impressionanti e non riesce a dare continuità ai risultati».