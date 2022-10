Goretzka accende Bayern Monaco-Barcellona: messaggio a Lewandowski

Mercoledì sera l’Inter e il Barcellona si giocano il passaggio agli ottavi di finale della Champions League in due partite differenti. I nerazzurri in casa con il Viktoria Plzen, con la qualificazione in caso di vittoria. I blaugrana, invece, contro il Bayern Monaco. Proprio della sfida ha parlato il centrocampista Leon Goretzka, come riporta Diario AS.

NIENTE SCONTI – Leon Goretzka è chiaro: il Bayern Monaco non ha intenzione di andare in gita al Camp Nou contro il Barcellona. Nonostante sia già qualificato agli ottavi di finale di Champions League, il club bavarese andrà a giocarsi la partita contro i catalani. Che potrebbe anche essere inutile, in caso di vittoria alle 18.45 dell’Inter sul Viktoria Plzen. Queste le parole del centrocampista tedesco, con un messaggio anche all’ex compagno Robert Lewandowski: «Qui al Bayern Monaco è sempre arrivato almeno agli ottavi di finale o anche più lontano. Qualcosa che quest’anno rischia di non ripetersi. Quando affronti il Barcellona al Camp Nou non importa se sia un’amichevole o la finale di Champions League, è sempre una partita spettacolare e speriamo arrivi il prima possibile. Faremo tutto il possibile per vincere».