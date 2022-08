Goretti: «Acerbi per Inzaghi sicurezza! Ma l’Inter deve cercare altri giocatori»

Goretti, ex calciatore ora direttore sportivo della Reggiana, è stato ospite di Sportitalia Mercato. Il dirigente vede Acerbi come l’usato sicuro di Inzaghi, anche se probabilmente non l’ideale per l’Inter.

LA SCELTA DA FARE – Da direttore sportivo, Roberto Goretti prova a valutare la questione Francesco Acerbi: «Credo che per Simone Inzaghi sia una certezza, una sicurezza sua. Chiaramente l’Inter i tre difensori titolari ce li ha già e molto rodati, che hanno una grande alchimia fra di loro. Credo però che l’Inter debba cercare i Nicolò Barella e Alessandro Bastoni del futuro, andare a prendere dei giocatori che possano diventare come loro».