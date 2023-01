Gonzalez risponde a Casale! Solo pari tra Lazio e Fiorentina. Inter ancora seconda

Termina 1-1 la sfida tra Lazio e Fiorentina dopo il vantaggio immediato di Casale. Decisivo il pareggio di Gonzalez nel secondo tempo. Inter che con questo pareggio resta seconda in classifica, momentaneamente a dieci punti dal Napoli.

ILLUSIONE BIANCOCELESTE – Lazio-Fiorentina 1-1 alla prima giornata di ritorno in Serie A. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sbloccano subito la partita con il gol di Casale dagli sviluppi di un calcio d’angolo. A inizio ripresa però Nico Gonzalez ha trovato il pareggio con un sinistro a giro dal limite dell’area che ha battuto Provedel. Clamorosa traversa di Milenkovic al 94′. Può sorridere l’Inter che dopo questa seconda resta ancora seconda in classifica in Serie A dopo il Napoli, distante (momentaneamente) dieci punti e stasera impegnato contro la Roma.

Marcatori: 8′ Casale (L), 4′ st Gonzalez (F)

Ammoniti: Zaccagni, Immobile (L); Kouamé, Saponara, Amrabat (F)

Espulsi: nessuno