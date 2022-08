Gonzaga: «Skriniar? Situazione strana, sorpreso da Marotta e Ausilio»

Tiziano Gonzaga, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato sulla situazione Skriniar in casa Inter. A detta sua, Marotta e Ausilio lo hanno sorpreso

SITUAZIONE STRANA − Gonzaga commenta la situazione Skriniar: «L’Inter è in una situazione molto particolare con Milan Skriniar visto che il giocatore andrà in scadenza tra un anno. Sta bloccando un po’ le entrate, soprattutto la scelta sul difensore. Perché se va via devi prendere uno importante, se non va via ne devi prendere un altro di livello più inferiore. Situazione strana, non mi aspettavo che Beppe Marotta e Piero Ausilio arrivassero fino a questo punto».