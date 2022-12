Gonzaga: «Inter, rosa completa con un problema! Skriniar? Difficile che…»

L’Inter si trova a -11 punti dalla capolista Napoli, prossimo avversario il 4 gennaio a San Siro nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo Tiziano Gonzaga, ospite negli studi di Sportitalia, la rosa nerazzurra rimane la più competitiva con un problema di concentrazione. Di seguito le sue dichiarazioni

PROBLEMI MENTALI – L’Inter, secondo Tiziano Gonzaga, ha la rosa più completa ma con qualche problema: «Per me la rosa dell’Inter rimane la più competitiva e completa, credo pero che abbia dei problemi sulla testa dei giocatori perché molti sono in dubbio. Gosens resta, fino all’altro ieri si cercava un sostituto. Lautaro Martinez che non si sa se vuole rimanere, in difesa c’è il caso Skriniar che sappiamo bene quanto possa attirare il clamore mediatico. Penso che queste cose influiranno un po’ sul cammino dell’Inter, poi un grande spartiacque sarà la partita con il Napoli. L’Inter perdendo andrebbe a una distanza che sarebbe problematica».

DUBBI – Gonzaga parla poi del rinnovo di Skriniar e del ritorno di Lukaku: «Su Skriniar penso che se non ha rinnovato finora difficilmente accetterà più avanti, credo abbia dato tempo all’Inter di sottoporgli un’offerta ma il Psg gli ha offerto 9 milioni. Lukaku? Tutti lo aspettano ma è un giocatore propedeutico per Inzaghi? Io non lo so. Inzaghi gioca in trenta metri, se togli campo a Lukaku lo perdi».