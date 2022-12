Gonzaga: «Inter può tutto per lo scudetto! Contro il Napoli match decisivo!»

Gonzaga parla di Inter-Napoli, scontro diretto che aprirà la Serie A a gennaio. Questo il pensiero del procuratore, anche sulle big favorite per la corsa scudetto. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Sportitalia nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

CORSA SCUDETTO – Tiziano Gonzaga commenta lo scontro diretto tra l’Inter e i partenopei al rientro in campionato a gennaio. Ecco il pensiero espresso dal procuratore nello studio di Sportitalia: «Se il Napoli dovesse battere i nerazzurri si ricarica di entusiasmo. Se dovesse perdere, invece, darebbe morale alle altre squadre, che potrebbero cominciare la rincorsa sulla capolista. Inter-Napoli (vedi focus) sarà una partita importante. A livello psicologico potrebbe dire tanto, sia per una che per l’altra. Ma anche per tutte le altre squadre che stanno seguendo. Scudetto? Potrebbe tutto la Juventus, ma anche i nerazzurri. Delle quattro, quella meno attrezzata è il Milan. Il club interista ha una rosa molto più competitiva rispetto ai rossoneri». Non solo Inter e Napoli, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, Gonzaga dice la sua anche sulle altre due pretendenti per lo scudetto.