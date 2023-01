Gonzaga: «Inter prepotente in Supercoppa, morale! Empoli? Convinto…»

L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan e adesso sfiderà l’Empoli. Gonzaga ha detto la sua sul momento dei nerazzurri a poche ore dal match di San Siro

MORALE − Tiziano Gonzaga su Sportitalia ha commentato il momento dei nerazzurri a poche ore dal match contro l’Empoli: «Giusto per il potenziale che ha, l’Inter dovrà provarci fino alla fine, fino all’ultimo minuto disponibile per il campionato. Una vittoria come quella in Supercoppa così prepotente e convincente ti dà morale. Inoltre, partite come quelle contro l’Empoli sono le più difficili ma non si possono perdere punti. Sono convinto che l’Inter entrerà in campo per fare subito sua la partita».