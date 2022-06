Gonzaga: «Inter, con Lukaku fai colpo del mercato! Udogie? Non adesso»

L’agente, Tiziano Gonzaga, ha parlato dagli studi di Sportitalia mercato del mercato dell’Inter. Qualche considerazione su Lukaku e su Udogie dell’Udinese

MERCATO − Gonzaga si concentra sull’operazione Udogie e non solo: «Udogie? L’Udinese credo non avrà l’intenzione di vendere adesso. Potrebbero perdere qualche accordo con l’Inter per prenotarlo in vista del prossimo anno ma difficilmente l’Udinese lo venderà in questa sessione estiva di calciomercato. Sarà un mercato importante quello delle milanesi ma credo che il colpo vero lo potrebbe fare l’Inter prendendo Lukaku».