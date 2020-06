Gomez mira l’Inter: “Atalanta, puntare in alto. Le ultime giornate vediamo”

Gomez non ha segnato in Atalanta-Lazio, ma è stato uno dei grandi protagonisti del match ribaltato da 0-2 a 3-2 (vedi articolo). I bergamaschi ora sono a -4 dall’Inter terza, con scontro diretto all’ultima giornata, e il Papu non si nega di puntare al podio della Serie A. Queste le sue parole a Sky Sport.

TUTTO SINO ALL’ULTIMA – L’Atalanta ha battuto in rimonta la Lazio, che non perdeva da settembre in Serie A. Dando uno sguardo alla classifica, con l’Inter quattro punti sopra, Alejandro Gomez giudica: «Noi sappiamo che non possiamo mollare, perché ci sono squadre importanti dietro come Roma, Napoli, Milan e Verona. Dobbiamo continuare così e non si sa mai: magari le ultime gare di campionato, se continuiamo così, possiamo puntare a qualcosa di più alto».