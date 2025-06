Golem convinto: «Sucic titolare all’Inter! Vantaggio su Baturina»

L’allenatore Toni Golem si è espresso sul nuovo acquisto dell’Inter Petar Sucic, rimarcando le sue convinzioni sulla capacità del calciatore croato di adattarsi immediatamente al calcio italiano. Poi una differenza con Martin Baturina.

IL GIUDIZIO – Toni Golem, vice-tecnico del Slask Wroclaw, si è pronunciato a Sportske Novosti in merito all’acquisto estivo di Petar Sucic da parte dell’Inter. Il croato, che conosce le qualità e i margini di crescita del connazionale, ha esaltato le sue doti e sottolineato una sua convinzione per l’immediato: «Inzaghi se n’è andato… nel suo 3-5-2 ero convinto che Sucic sarebbe stato uno dei ‘sei’, occupando quello che era il ruolo di Brozović. Ora vedremo come Chivu vede l’Inter e Sucic, ma penso che diventerà titolare senza problemi. Sono convinto che abbia le qualità per farlo».

Golem su una differenza tra Sucic (Inter) e Baturina (Como)

IL RAGIONAMENTO – Golem ha poi proseguito: «Credo che Sučić si adatterà più facilmente, rispetto a Baturina, non solo alla Serie A, ma anche al calcio di alto livello in generale. Lui rappresenta il profilo di un giocatore in grado di adattarsi molto velocemente: sa giocare, dare una mano ai compagni e segnare gol dalla seconda linea. Non a caso l’Inter ha deciso di acquistarlo pagandolo cifre elevate».