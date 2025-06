Goleada Juventus nella notte, Al-Ain steso! Tudor davanti Guardiola

La Juventus batte l’Al-Ain 5-0 e si prende il primo posto nel girone G, a discapito del Manchester City di Pep Guardiola.

GOLEADA – Meglio di così non poteva iniziare il Mondiale per Club della Juventus, che nella notte alle 3 italiane esordisce a Washington, nella capitale americana, per giocare contro gli emiri dell’Al-Ain. Non c’è partita. La squadra di Igor Tudor dilaga, concludendo il match addirittura sul 5-0. È una Juve devastante sin nel primo tempo, chiuso con un poker. Ad aprire le danze ci pensa dopo 11′ il centravanti francese Kolo Muani, che replica poi allo scadere del primo tempo. In mezzo, i gol di Conceicao e Kenan Yildiz. Prima frazione di gioco dominante della Juventus, chiusa appunto sullo 0-4. Nella ripresa, annullato dopo due minuti un gol per fuorigioco all’Al-Ain di Kouadio e al 58′ ancora Conceicao cala la doppietta personale e lo 0-5 a favore dei bianconeri. Buona la prima, dunque, per la Juventus, che doveva battere l’Al-Ain e lo fa senza problemi e anzi col maggior scarto di gol possibile. Igor Tudor si prende anche la vetta del girone per la differenza reti. Nel pomeriggio italiano alle 18.00, il Manchester City aveva infatti battuto il Wydad per 2-0.

AL-AIN-JUVENTUS 0-5

17′ e 45’+4′ Kolo Muani, 21′ e 58′ Conceicao, 31′ Yildiz