Goldoni: “Conte combatte con l’ideologia Pazza Inter. Con la Fiorentina…”

Eleonora Goldoni

Eleonora Goldoni nella scorsa stagione ha giocato per Inter Women, poi si è trasferita in estate al Napoli. L’attaccante, che con gli azzurri non ha ancora potuto esordire a causa di un infortunio, è stata ospite di “Tiki Taka” su Italia 1 e ha parlato della sfida della squadra di Conte con la Fiorentina.

TENTATIVO DI CAMBIO – Eleonora Goldoni ha lasciato l’Inter (Femminile) per il Napoli, ma è comunque tifosa nerazzurra. Queste le sue parole su sabato: «Antonio Conte combatte un po’ contro questa ideologia di Pazza Inter, però io credo che abbia dimostrato anche nella partita con la Fiorentina che un po’ pazza ancora lo è. Un po’ stravolgente: lo dimostra anche il risultato, per quello che è successo».