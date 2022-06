Golden Boy 2022, 100 candidati: tra questi anche Esposito e un altro dell’Inter

Golden Boy 2022, scatta oggi la corsa per il vincitore (quello attuale è Pedri del Barcellona). Cento i nomi in lista, ben due giovani sono dell’Inter.

CENTO IN CORSA – Il Golden Boy compie vent’anni, e quest’anno a novembre sarà eletto il vincitore tra i cento candidati. Due di questi sono di proprietà dell’Inter, e parliamo di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. Il primo nell’ultima stagione in prestito al Basilea dove ha giocato 23 gare e messo a segno 5 gol. Il giovane francese, invece, in questa stagione ha giocato con continuità in Ligue 1, totalizzando 27 presenze con la maglia del Brest.