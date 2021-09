Il Golden Boy 2021 sta entrando nella fase decisiva. Il premio istituito da Tuttosport è alla sua diciannovesima edizione e vede tra i 40 finalisti un giovane talento dell’Inter.

TALENTO NERAZZURRO – Il Golden Boy 2021, concorso internazionale creato da Tuttosport e riservato al miglior Under 21 dell’anno, entra nel vivo. Dai 100 nomi iniziali, dopo due scremature, siamo arrivati a 40 candidati ancora in lizza per il titolo. Il prossimo 15 ottobre la lista verrà ulteriormente ridotta. Tra i talenti ancora in gioco c’è un giovane attaccante dell’Inter: Martin Satriano. L’uruguaiano classe 2001 si è messo in mostra nella Primavera allenata da Armando Madonna nella scorsa stagione e in ritiro con Simone Inzaghi, tanto da meritare la conferma in nerazzurro nonostante le tante richieste sul mercato. Satriano, sui propri social, ha postato la lista in cui compare il suo nome, riconoscimento che sicuramente lo renderà orgoglioso. Il grande favorito resta però Pedri, centrocampista e astro nascente del Barcellona.