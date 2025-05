Gol Mkhitaryan Barcellona-Inter, clamoroso da Madrid: ‘Era regolare!’

Clamoroso a Madrid: secondo il giornalista di AS il gol di Mkhitaryan in Barcellona-Inter, annullato per fuorigioco, era regolare.

SCANDALO – Da Madrid gridano allo scandalo all’indomani della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona-Inter, finita 3-3 al Montjuic. E il focus si concentra sul gol annullato ad Henrikh Mkhitaryan, che si è visto annullare il gol per fuorigioco dal VAR per mezza scarpina in offside. A criticare il Barcellona e ad urlare allo scandalo il giornalista di AS Tomas Roncero. Questo il suo attacco su X: “Scandaloso gol annullato all’Inter. Tutto come sempre“. Roncero è un giornalista di fede madrilena, ossia tifoso del Real Madrid. E lo stesso Roncero tira in ballo Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli spagnoli. Quest’ultimo, aveva ricevuto un’accusa di corruzione. Accusa decaduta un anno fa anche se in una risoluzione del settembre 2023 il Tribunale provinciale di Barcellona aveva accertato pagamenti a Negreira e al figlio da parte del Barça per somme passate da 70.000 a 700.000 euro annui.

IL GOL – Il gol annullato da Mkhitaryan in Barcellona-Inter sarebbe stato il quarto gol dei nerazzurri, che avrebbe potuto orientare qualcosina in vista della semifinale di ritorno di Champions League, che si disputerà a San Siro il prossimo 6 maggio. Lo stesso centrocampista armeno ha peraltro parlato nel post partita del gol non convalidato.