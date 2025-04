Inter, gol nel finale in crescita! Tanti i punti persi – CdS

L’Inter deve risolvere un problema: i gol subiti nel finale stanno iniziando a diventare un problema. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport nell’edizione odierna.

GOL NEL FINALE – Il gol in extremis di Orsolini – scrive il Corriere dello Sport – è solo l’ultimo di una lunga serie. Sono ben 15 i gol incassati dall’Inter dopo l’80’. Gol che sono costati cari ai nerazzurri, che hanno perso ben 8 punti. Dalla rimonta del Milan in Supercoppa, alla vittoria persa proprio contro il Napoli. In Champions League i dati sono diversi, ma contro il Bayern Monaco l’Inter ha rischiato comunque.

Inter, tanti i punti costati nel finale

ERRORI – Stanchezza a parte, era già successo nella prima partita di questa stagione contro il Genoa. E qui che nasce l’allarme, con i subentranti che non giocano allo stesso livello dei titolari. Un esempio è la svirgolata di Bisseck che regala un pallone al bacio ad Orsolini. E per il tedesco quella al Dall’Ara non è stata l’unica volta, anzi è stato l’ennesimo. Servirà intervenire per cercare di evitare questi brutti scivoloni in vista del rush finale.

