Gol di Zielinski, il centrocampista dell’Inter la riapre contro il Portogallo

Nel mentre il Portogallo dominava la partita contro la Polonia, al 78′ è arrivato il guizzo vincente di Piotr Zielisnki che ha riportato a galla la sua Polonia.

GOL – Nella gara contro il Portogallo, dopo un primo tempo in doppio vantaggio per il Portogallo, ha segnato Piotr Zielinski per la Polonia. Urbanski libera Piotr Zielinski con un ottimo filtrante. Il centrocampista dell’Inter non deve far altro che spedire in porta e lo fa in maniera egregia.