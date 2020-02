Gol del mese di gennaio: i tifosi dell’Inter scelgono Barella

I tifosi dell’Inter hanno scelto probabilmente la rete di Nicolò Barella nel 2-1 contro la Fiorentina come gol del mese di gennaio: premiata la prodezza del centrocampista italiano

GOL DEL MESE – E’ di Nicolò Barella il gol del mese di gennaio per i tifosi dell’Inter. Gli appassionati hanno infatti probabilmente votato il gol del centrocampista italiano nel 2-1 alla Fiorentina del 29 gennaio scorso come gol del mese. Meritato il riconoscimento per il giocatore dell’Inter autore di una vera e propria prodezza in quella partita di Coppa Italia.