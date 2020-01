Gol del mese di dicembre: i tifosi dell’Inter scelgono Lukaku

I tifosi dell’Inter hanno scelto il secondo gol di Romelu Lukaku nel 4-0 contro il Genoa come gol del mese per dicembre: premiata la prodezza dell’attaccante belga

E’ di Romelu Lukaku il gol del mese di dicembre per i tifosi dell’Inter. Gli appassionati hanno infatti votato il secondo gol dell’attaccante belga nel 4-0 al Genoa del 21 dicembre scorso, ultimo gol ufficiale dell’Inter nel 2019, come gol del mese. Meritato il riconoscimento per il numero 9 dell’Inter (autore di una doppietta in quella partita) che siglò il definitivo 4-0 con una bomba all’incrocio dei pali dopo un ubriacante doppio passo all’interno dell’area di rigore avversaria.