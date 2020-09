Godin: “Ogni vittoria e ogni trofeo mi ha portato al Cagliari”

Diego Godin Cagliari

Godin è dalle 21 di stasera ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore uruguayano, preso dall’Inter a titolo definitivo gratuito, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù in un breve video, dopo le parole rilasciate all’arrivo in aeroporto (vedi articolo).

IL SALUTO – Diego Godin è atterrato a Cagliari questo pomeriggio e in serata ha firmato il contratto (vedi articolo). Il difensore ex Inter ha parlato dopo la firma in un breve video: «Ogni vittoria e ogni trofeo mi ha portato qui, per continuare a scrivere la storia del Cagliari. C’è un nuovo uruguayano in città: forza Casteddu». Per Godin lunedì la presentazione.