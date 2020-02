Godin, record personale in Ludogorets-Inter! Dato mai registrato dal 2009

Buona prestazione ieri sera in Ludogorets-Inter di Europa League per Diego Godin che ha fatto segnare un record personale

LUDOGORETS-INTER – Lo ha rivelato WhoScored.com con un messaggio su Twitter: “Diego Godin ha completato quattro dribbling nella vittoria per 2-0 dell’Inter sul Ludogorets, un record personale in qualsiasi campionato e apparizione europea da quando abbiamo iniziato a ricevere i dati Opta nel 2009“.

Diego Godin completed four dribbles in Inter's 2-0 win at Ludogorets, a personal record in any league and European appearance since we started receiving Opta data in 2009 🤯 pic.twitter.com/ZPwY3KIWCk

— WhoScored.com (@WhoScored) February 21, 2020