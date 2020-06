Godin-Lione? Domenech dice sÃ¬: “Ãˆ giocatore vero. Porterebbe…”

Godin-Lione? Domenech dice sì: “È giocatore vero. Porterebbe…”

Raymond Domenech, ex CT della Nazionale francese, intervenuto su La Chaîne L’Equipe ha parlato di Diego Godin, difensore dell’Inter. Il calciatore uruguayano è finito nel mirino del Lione, squadra francese alla ricerca di esperienza nel reparto difensivo

MERCATO – In Francia sono sicuri: Diego Godin, difensore dell’Inter, è un obiettivo per la difesa del Lione. Raymond Domenech, ex CT della Nazionale francese, approva l’eventuale arrivo dell’ex Atletico Madrid nella squadra transalpina. Ecco le sue dichiarazioni a La Chaîne L’Equipe: «Diego Godin è un giocatore vero. Porterebbe anima e serietà, ciò che è mancato a Lione, vale a dire veri difensori. Inoltre, Godin è in grado di andare a segno qualche volte. Può portare molte cose, ha grande esperienza ed è un giocatore infallibile».