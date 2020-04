Godin: “Lautaro Martinez ha qualcosa di Suarez e Aguero! Griezmann…”

Godin ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “ESPN Uruguay”. Il difensore dell’Inter ha esaltato Lautaro Martinez paragonandolo a Suarez e Aguero

PARAGONI – Diego Godin si è espresso così sul numero 10 dell’Inter: «Lautaro Martinez e Antoine Griezmann hanno caratteristiche diverse, però si può fare un paragone per la giovane età nella quale li ho incrociati e per il potenziale di crescita che hanno. Lautaro ha qualcosa di Luis Suarez e di Sergio Aguero. Sta imparando a utilizzare il corpo, a giocare spalle alla porta. Per il fisico che ha, è un giocatore potente con una parte inferiore forte. In un calciatore, la confidenza ha una percentuale altissima e Lautaro cresce ogni partita. Lo vedi fare cose che dimostrano che sarà un grande giocatore per dieci o quindici anni».

