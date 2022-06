Godin: «Inter grandissimo club. Ecco perché scelsi Cagliari»

Intervistato dai canali ufficiali della Federazione di Calcio dell’Uruguay, Diego Godin ha parlato anche del suo rapporto con la Nazionale e della scelta di lasciare l’Inter per il Cagliari.

PRIORITÀ – Diego Godin ha parlato degli anni più recenti della sua carriera e ha rivelato il motivo delle sue scelte: «Negli ultimi anni della mia carriera ho dato sempre la priorità alla Nazionale. Quando andai dall’Inter al Cagliari lo feci per avere la possibilità di giocare di più. Sebbene sapessi che stavo lasciando un grandissimo club, in lotta per il titolo».