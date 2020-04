Godin, futuro in bilico e ingaggio pesante: Inter pronta a scaricarlo? – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, tra l’Inter e Diego Godin non è mai scattata la scintilla. Discorso simile per il rapporto con Antonio Conte. L’esplosione di Alessandro Bastoni, e gli obiettivi di Marotta per la difesa, chiudono la porta ad una permanenza dell’ex Atletico Madrid. E l’ingaggio pesante non aiuta

BOCCIATO – Lo stop del campionato non aiuta Diego Godin, il cui futuro appare sempre più nebuloso. Lo sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, facendo leva sullo scarso adattamento mostrato dall’ex Atletico Madrid in seguito all’impatto con Antonio Conte. Doveva dare peso internazionale all’Inter. Ma la realtà è stata diversa. Uscire dalla comfort zone, la difesa a 4, gli ha fatto perdere certezze e con Antonio Conte non è scoccata la scintilla. Piace in Liga e Premier League: senza il suo stipendio da 5 milioni per altre due stagioni l’Inter risparmierebbe circa 20 milioni.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni