Godin: “Fisicamente sto bene. Non è strano giocare per la salvezza”

Diego Godin Cagliari

Diego Godin, difensore del Cagliari ed ex Inter, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” subito dopo l’amara sconfitta patita contro la Fiorentina

DIFFICOLTÀ – Godin ha lasciato l’Inter in autunno per approdare al Cagliari. L’uruguaiano probabilmente non si aspettava di dover rincorrere la salvezza in questo modo, ma la formazione di Eusebio Di Francesco sta tradendo le attese di inizio campionato e oggi, contro la Fiorentina, ha subito la quarta sconfitta consecutiva: «Sto bene fisicamente – ha detto l’ex Inter – e oggi abbiamo fatto di tutto. Sono deluso per la situazione, ma nella mia carriera c’è sempre stato il lavoro prima di tutto, ho giocato sempre per altri obiettivi, ma anche in Uruguay ho avuto esperienze con una squadra piccola. Non è una cosa strana, anche in una squadra grande si deve lavorare sempre. Sono obiettivi diversi e pressioni diverse, ma il calcio è così».