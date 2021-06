Godin: «La difesa a tre con Conte all’Inter mi ha fatto crescere»

Godin ha sempre avuto una buona parola per l’Inter, nonostante la sua esperienza in nerazzurro non sia andata come tutti speravano. Il difensore, dal ritiro dell’Uruguay, ringrazia Conte per averlo aiutato a crescere col passaggio alla difesa a tre.

CAMBIO DI GIOCO – Diego Godin in Serie A ha giocato solo con una difesa a tre, prima all’Inter e poi nella stagione appena conclusa al Cagliari. Il capitano dell’Uruguay, in ritiro per la Copa América, ora è soddisfatto: «Giocare nella difesa a tre mi ha migliorato, mi ha permesso di conoscere più situazioni e capire altre forme di gioco. In tutta la mia carriera avevo sempre giocato a quattro, ma all’Inter con Antonio Conte mi è toccato fare la difesa a tre. Era una forma che non conoscevo, ma mi ha fatto crescere come giocatore. Quest’anno al Cagliari ho giocato di nuovo con la difesa a tre e mi sono trovato bene: mi sento comodo in entrambe, è sempre bello avere maggiori possibilità».

Fonte: Ovacion Digital