Godin: “Cagliari scelta non solo sportiva. Nainggolan? Lo voglio qui!”

Diego Godin

Godin si è presentato ufficialmente ai tifosi del Cagliari nella consueta conferenza stampa di presentazione, alla quale ha preso parte anche Tommaso Giulini (QUI le sue dichiarazioni). Il difensore uruguaiano chiama Nainggolan in Sardegna

SCELTA DI VITA – Diego Godin spiega perché ha scelto il Cagliari: «Ho scelto il Cagliari per giocare e sentirmi importante, il Mondiale è un obiettivo e un sogno. Sicuramente il Cagliari mi può aiutare in quello perché se non gioco diventa difficile e quello è stato molto importante per me. Se ho voglia di vedere Radja Nainggolan qui? Aspetto e ho voglia di vedere qui Nainggolan, è un ragazzo che tutti i tifosi vogliono vedere qui. Anche io lo voglio avere qui, speriamo. Questa è stata una scelta sportiva, però anche con un po’ di affetto e cuore. Mi hanno parlato tanto bene di questa città e dei tifosi, quello è stato importante per me perché devi stare in un posto in cui ti senti bene, rispettato e voluto».