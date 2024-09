Gobbi: «Milan in fiducia adesso. Ingrediente contro Liverpool e Inter»

Gobbi esprime una sua opinione riguardo la vittoria del Milan in casa contro il Venezia per 4-0. La prima in questo campionato dopo due pareggi e una sconfitta. L’ex calciatore ne ha parlato su Sky Sport.

PRIMA VITTORIA – Massimo Gobbi dopo la vittoria contro il Venezia, parla dei prossimi due impegni del club rossonero. Tra questi anche l’Inter in campionato: «Che Milan mi aspetto contro Liverpool e Inter? Sicuramente ha ritrovato fiducia nei propri mezzi. Fonseca si è tolto qualche dubbio a livello tattico e ritrova l’entusiasmo che diventa fondamentale per affrontare queste sfide importantissime in Champions League e in campionato».