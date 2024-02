Gobbi: «Inter e Juventus non si risparmieranno! Ma campionato lungo»

Massimo Gobbi ha espresso la sua opinione sullo scontro diretto tra Inter e Juventus in programma domenica 4 febbraio alle 20:45. L’ex giocatore è sicuro su una cosa.

CAMPIONATO LUNGO – Massimo Gobbi ha parlato così di Inter-Juventus: «Mi aspetto una grandissima partita perché le squadre stanno bene, non si risparmieranno perché entrambe vogliono vincere per dare un segnale a una delle due squadre. Vlahovic e Lautaro Martinez contro? Gli allenatori di entrambe le squadre non si possono lamentare avendo questa qualità in avanti, ci saranno tanti giocatori di alto livello. Il campionato è ancora lungo, però la vittoria di una delle due squadre darebbe un segnale all’altra. Può succedere di tutto e l’Inter avrà anche l’impegno di Champions League, però per quella che è la situazione attuale, domani entrambe le squadre giocheranno per vincere».