Gobbi: “Inter da titolo? Ha le potenzialità per farlo. Squadre Conte…”

Condividi questo articolo

L’Inter ha chiuso il 2019 in testa alla Serie A, assieme alla Juventus. Per l’ex difensore Massimo Gobbi, che ha parlato nel post partita di Torino-SPAL su DAZN, i nerazzurri di Conte possono davvero essere gli antagonisti dei bianconeri.

PRONTI A VINCERE – Secondo Massimo Gobbi il 2020 vedrà una lotta serrata fra Inter e Juventus per vincere la Serie A: «L’Inter ha le potenzialità sicuramente per farlo, perché comunque è una grande squadra che sta giocando ad altissimi livelli. Ha un’intensità e un ritmo incredibili, come sono naturalmente le squadre di Antonio Conte, e con questa qualità. Se continua così, soprattutto lì davanti, certamente ha le potenzialità per farlo».