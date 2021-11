Gobbi: «Derby? Il Milan ha due risultati su tre. Ma l’Inter ha valore»

Per Gobbi l’Inter, a differenza del Milan, ha solo la vittoria come risultato per il derby di domenica sera. Ecco come l’ex difensore ha commentato la stracittadina per DAZN nel post partita di Empoli-Genoa.

VALORE ALTO – Per Massimo Gobbi le motivazioni domenica sera saranno altissime: «È il derby, comunque bisogna vincerlo per questo. Il Milan può anche avere due risultati su tre, perché rimarrebbe invariata la distanza, l’Inter solo uno. Tante volte il derby, perché è una partita così strana, non è detto che chi stia davanti sia il favorito. L’Inter sta dietro ma ha un grandissimo valore, sarà una bellissima partita».