Gnonto, il padre conferma: «Ho letto dell’interesse di più club ma sogna di tornare all’Inter»

Gnonto non ha dimenticato il suo passato all’Inter e spera che possa rappresentare anche il futuro. Il padre Boris, intervenuto a “Un giorno da pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1, non nasconde il sogno del figlio, che attualmente è di proprietà dello Zurigo

SOGNANDO L’INTER – Il primo gol di Wilfried “Willy” Gnonto con la maglia della Nazionale Italiana non è stato festeggiato per via della pesante sconfitta contro la Germania, il padre Boris spiega: «Ha sempre il muso, non ama perdere: è un vincente! Dicono che è piccolino: è 1.70 ma su otto gol ne ha fatto cinque-sei gol di testa in Svizzera… Quindi! Ora Willy è a Milano, fino a domani. Siamo qua, aspettiamo di vedere come sarà il mercato. Vedremo. Io sento tante cose sui siti italiani. Dicono che ci sono tante squadre interessante in giro: ho letto Monza e Torino (ma non solo, ndr – vedi video). Il suo sogno è tornare a casa, all’Inter». Questa la chiosa di Boris Gnonto, che conferma e ribadisce il sogno del figlio Willy.