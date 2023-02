Gnonto: «Che emozione Mancini! Dall’Inter alla convocazione con l’Italia»

Wilfried Gnonto, ex attaccante dell’Inter Primavera e oggi del Leeds, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della convocazione in Nazionale da Roberto Mancini che prima aveva conosciuto in nerazzurro.

INTER E NAZIONALE – Gnonto racconta la sua emozione davanti a Roberto Mancini, dall’Inter alla convocazione in Nazionale: «Quelle settimane sono state incredibili, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Cercavo sempre di godermi ogni minuto perché non mi aspettavo nulla. Essere lì era un grande traguardo, poi addirittura giocare ed entrare è stato un sogno. Con l’assist è stato ancora più bello. Mancini non mi aveva detto che avrei esordito. Prima dell’Argentina io dovevo andare a casa ma dopo la doccia mi ha chiamato dicendomi che sarei rimasto con la squadra. Con Roberto Mancini è stato imbarazzante all’inizio, avevo paura. Non sapevo neanche cosa dire, ricordo che mi aveva chiesto sul Mondiale Under-17 e non sapevo cosa rispondere, ero perso e secondo me lui si è accorto (ride, ndr). Ero all’Inter quando lui allenava la prima squadra, ho una foto con lui da piccolino. Essere davanti a lui è stata un’emozione incredibile».