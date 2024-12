Globe Soccer Awards 2024, Ausilio il miglior DS al mondo! Il premio

Piero Ausilio ha ricevuto un premio importantissimo quest’oggi al Globe Soccer Awards di Dubai. Il ds dell’Inter è il migliore al mondo. Il tributo dall’evento.

TRIBUTO – Piero Ausilio è stato votato come miglior direttore sportivo al mondo dal Globe Soccer Awards di Dubai. Il dirigente dell’Inter non ha presenziato alla cerimonia che si è svolta nel pomeriggio, ma ha ricevuto un tributo importante nel corso di questo venerdì. Il profilo ufficiale dell’evento ha dedicato un video ad Ausilio su X.

🏆 Congratulations to PIERO AUSILIO 🇮🇹 on winning the Globe Soccer Award for BEST SPORTING DIRECTOR! 👏@Beyond__Dubai @DubaiSC #globesoccer pic.twitter.com/bLcHlxfIDj — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

Piero Ausilio rappresenta un vero e proprio patrimonio per la famiglia nerazzurra. Tanti acquisti nel corso degli anni, tanti successi partiti dalle sue idee sul mercato e anche in società. Un giusto premio per il migliore al mondo nel 2024.