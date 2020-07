Gli sfoghi di Conte come critiche costruttive, Inter non irritata – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte si è lasciato andare a un duro sfogo dopo la partita contro la Roma. Non è stato il primo in stagione e l’Inter non è preoccupata, ma comprende certi atteggiamenti del suo tecnico

Ha fatto notizia lo sfogo di Antonio Conte dopo Roma-Inter in cui il tecnico salentino sembrava attaccare anche la società per la questione dei calendari. Secondo “Sport Mediaset” però Antonio Conte non voleva attaccare direttamente la società, esattamente come dopo Verona o Dortmund i suoi sono sfoghi dettati dall’emozione del momento e devono essere intesi come critiche costruttive per migliorare. In società, soprattutto Beppe Marotta che lo conosce bene, non ci sarebbe alcuna preoccupazione e non ci sono tensioni.