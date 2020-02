Gli Icardi recidivi, anche all’Inter una festa creÃ² irritazione nel club – TS

Gli Icardi recidivi, anche all’Inter una festa creò irritazione nel club – TS

“Tuttosport” ricorda come Icardi sia già finito nelle polemiche per una festa inopportuna. Era il 2018 e il caso riguardava il compleanno di Wanda.

FESTA INOPPORTUNA – Non è la prima volta che Icardi fa discutere per il tempismo di una sua festa. Nel 2018, chiaramente ancora all’Inter, gli Icardi avevano festeggiato alla grande il compleanno di Wanda Nara. In che periodo? Il 9 dicembre, dopo che l’Inter aveva perso la sfida contro la Juventus 1-0 con gol di Mandzukic. La festa in quel caso si era tenuta a un orario più consono e non era finita la mattina dopo come a Parigi. Anzi per le 21 era tutto finito. Ma allo stesso modo l’ambiente intorno alla squadra non aveva giudicato positivamente il tempismo dell’evento.