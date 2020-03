Giuseppe Conte: “SarÃ  la Lega Calcio a decidere tra porte chiuse o rinvii”

Giuseppe Conte: “Sarà la Lega Calcio a decidere tra porte chiuse o rinvii”

Giuseppe Conte ha parlato dei problemi sui rinvii delle partite di Serie A. Il Premier italiano ha lasciato ogni decisione in mano alla Lega.

TUTTO IN MANO ALLA LEGA – Giuseppe Conte durante le riunioni con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti per gestire l’emergenza Coronavirus ha parlato anche delle questioni legate al calcio. Ecco le parole del Premier: “La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni avventate perché incidono sullo stile di vita degli italiani. Il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite“.